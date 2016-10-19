Деятельность охотничьих хозяйств под контролем государства

Под председательством губернатора Владимира Владимирова состоялось очередное заседание правительства Ставропольского края. Одним из вопросов повестки стал ход реализации государственных полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Как доложил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрей Хлопянов, ежегодно право на охоту реализуют свыше 12 тысяч жителей Ставрополья. Годовая сумма налогов, которая это этого вида деятельности поступает в бюджеты всех уровней, превышает 15 миллионов рублей. В тоже время с начала года в крае привлечено к ответственности более 600 браконьеров, сумма штрафов превысила 1 миллион рублей.

В настоящее время на территории региона сформировано 112 охотничьих участков площадью более 6 миллионов гектаров, из них 26 являются государственными, 86 – предоставлены в аренду.

Губернатор Владимир Владимиров обратил внимание на необходимость строгого государственного контроля в части исполнения арендаторами своих полномочий.

– Из ряда районов поступают жалобы на деятельность охотничьих хозяйств, которая мешает проведению сельскохозяйственных работ. Такого быть не должно. Сельское хозяйство для нас в приоритете, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Кроме того, в числе актуальных задач отрасли на заседании правительства были обозначены усиление ответственности владельцев огнестрельного оружия путем введения обязательного экзамена по технике безопасности при получении охотничьего билета, а также ужесточение меры ответственности виновников ландшафтных пожаров. Соответствующие предложения готовятся для внесения в краевой и федеральный парламент.

Также краевым министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды продолжается работа по актуализации «Красной книги Ставропольского края» и распространению ее в школах региона.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161019/deyatelnost_okhotnichikh_khozyaystv_pod_kontrolem_gosudarstva_97365.html