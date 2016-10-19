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19 октября 2016 г.

Деятельность охотничьих хозяйств под контролем государства

Заседание правительства Ставропольского края

Под председательством губернатора Владимира Владимирова состоялось очередное заседание правительства Ставропольского края. Одним из вопросов повестки стал ход реализации государственных полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Как доложил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрей Хлопянов, ежегодно право на охоту реализуют свыше 12 тысяч жителей Ставрополья. Годовая сумма налогов, которая это этого вида деятельности поступает в бюджеты всех уровней, превышает 15 миллионов рублей. В тоже время с начала года в крае привлечено к ответственности более 600 браконьеров, сумма штрафов превысила 1 миллион рублей.

В настоящее время на территории региона сформировано 112 охотничьих участков площадью более 6 миллионов гектаров, из них 26 являются государственными, 86 – предоставлены в аренду.

Губернатор Владимир Владимиров обратил внимание на необходимость строгого государственного контроля в части исполнения арендаторами своих полномочий.

– Из ряда районов поступают жалобы на деятельность охотничьих хозяйств, которая мешает проведению сельскохозяйственных работ. Такого быть не должно. Сельское хозяйство для нас в приоритете, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Кроме того, в числе актуальных задач отрасли на заседании правительства были обозначены усиление ответственности владельцев огнестрельного оружия путем введения обязательного экзамена по технике безопасности при получении охотничьего билета, а также ужесточение меры ответственности виновников ландшафтных пожаров. Соответствующие предложения готовятся для внесения в краевой и федеральный парламент.

Также краевым министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды продолжается работа по актуализации «Красной книги Ставропольского края» и распространению ее в школах региона.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161019/deyatelnost_okhotnichikh_khozyaystv_pod_kontrolem_gosudarstva_97365.html
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Заседание правительства Ставропольского края
Заседание правительства Ставропольского края
Фото пресс-службы губернатора СК
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