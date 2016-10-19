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19 октября 2016 г.

«День в музее для кадетов» провели в ставропольской «кадетке»

В кадетской школе имени генерала А. Ермолова краевого центра прошел «День в музее для кадетов»

В этом году в акции «День в музее для российских кадетов» приняли участие более 380 музеев из 44 регионов страны. Были предложены тематические экскурсии, ретроспективы редких фильмов, викторины.

Как рассказал начальник пресс-бюро кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого центра Игорь Погосов, силами внештатных экскурсоводов «офицерского класса» для гостей была организована новая экскурсия. Понятно, что комната боевой и трудовой славы школы — помещение отнюдь не великое, но экскурсия затрагивает и крупные «единицы хранения», например, многоцелевой истребитель третьего поколения МИГ-23, который «припаркован» неподалеку от фюзеляжа воздушного труженика АН-2. А рядом старинная дозорная вышка и этнографическая площадка под открытым небом — «Казачье подворье».

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161019/den_v_muzee_dlya_kadetov_proveli_v_stavropolskoy_kadetke_97332.html
Фотография к статье «День в музее для кадетов» провели в ставропольской «кадетке»
В кадетской школе имени генерала А. Ермолова краевого центра прошел «День в музее для кадетов»
В кадетской школе имени генерала А. Ермолова краевого центра прошел «День в музее для кадетов»
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«День в музее для кадетов» провели в ставропольской «кадетке»
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