Праздник янтарной ягоды Ставрополья / «Ставропольская правда» от 19 октября 2016 г.

В пятницу, 21 октября, в Кисловодске по инициативе правительства СК пройдет традиционный краевой праздник День молодого вина. Участие в нем примут полсотни краевых предприятий, которые привезут молодое вино этого урожая и известные марки вин, коньяков, а также представят поздние столовые сорта янтарной ягоды. Состоится народная дегустация продукции и конкурс на лучшее молодое вино.

В преддверии праздника о развитии виноградно-винодельческой отрасли в своем интервью рассказал министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников.

– Владимир Николаевич, в этом году День молодого вина будут праздновать на Ставрополье уже в третий раз. Причем география его проведения расширяется. Фестиваль становится традиционным.

– Действительно, по инициативе губернатора Владимира Владимирова этот праздник на Ставрополье стал традиционным. Это важно для популяризации ставропольской винодельческой продукции и привлечения новых инвестиций в отрасль. Отрадно, что ряд наших предприятий успешно производит продукцию для зарубежных потребителей. ООО «Прасковейское» – во Франции и Болгарии, а группа компаний «Алвиса», куда входят ЗАО «Ставропольский винно-коньячный завод» и ООО «Минераловодский завод виноградных вин», – в Испании. Оба предприятия продают свою продукцию практически во всех регионах России и за рубежом и конечно же, в фирменных магазинах у нас в регионе. Сегодня в российском производстве доля ставропольского вина составляет девять процентов, игристых шампанских вин – пять, коньяка – двадцать процентов.

– Насколько увеличились объемы производства продукции в последнее время?

– Значительно возросли. Только за январь – июль этого года вина произведено в 1,3 раза, а коньяка и игристых шампанских вин в полтора раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Замечу, что количество предприятий по отрасли увеличилось на десять процентов, а крестьянских фермерских хозяйств стало в два раза больше. За прошлый год в качестве акцизов от реализации винодельческой продукции в краевой бюджет уплачено более чем два миллиарда рублей. Сегодня на Ставрополье действуют 25 винодельческих предприятий, которые производят коньяк 162 наименований, 194 – столовых вин и 30 – игристых шампанских вин.

– Как сложился по урожайности нынешний год для виноградарей?

– В этом сезоне темпы уборки, урожайность и валовой сбор почти вполовину выше прошлогодних. Планируем собрать более 35 тысяч тонн столового и технического винограда.

В лучшие годы возделывания винограда площадь насаждений превышала девятнадцать тысяч гектаров. Выращиванием ягоды тогда занимались все районы края, было более двух сотен сельскохозяйственных организаций. За последние два года Ставрополье постепенно возвращает утраченные позиции, увеличивая площади под виноградники до 250 гектаров в сезон. При современных возможностях получения господдержки хозяйства имеют все шансы значительно улучшить ситуацию уже в ближайшие годы. Мы единственный регион в России, где ежегодно выполняются планы по закладке новых виноградников.

Сегодня в отрасли работают 54 организации в 14 из 26 районов. Это рентабельное направление растениеводства. Ставрополье имеет полный технологический цикл производства, от выращивания саженцев до выпуска готовой продукции. Перспективность производства традиционных и новых сортов различного направления в экологически чистом регионе обусловлено возрастающим спросом на высококачественную продукцию. Об этом мы говорили на состоявшемся 8 сентября выездном заседании коллегии минсельхоза края в Петровском районе. Отмечу, развитие виноградарства – это задача государственной важности. Вот почему на заседание были приглашены не только сельхозпроизводители, но и руководители районов, муниципальных образований, представители науки. Присутствовали более 400 участников. Минсельхоз России поставил задачу развивать виноградарство по новым, интенсивным технологиям и современной модели хозяйствования. На это и направлены государственные меры поддержки, которые уже сейчас помогают стартовать многим бизнес-проектам.

– Какие важные решения приняты минсельхозом края для развития отрасли, какие программы для развития виноградарства и виноделия работают сегодня?

– Наш край имеет беспрецедентные меры господдержки. Принятый в 2004 году Закон «О государственной поддержке производства винограда и винодельческой продукции в Ставропольском крае» является единственным аналогичным в России. Сегодня действует уже седьмая программа «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае». В этом году объем федеральных и краевых средств, выделяемых на возмещение части затрат на закладку и уходные работы за молодыми виноградниками, увеличен в два с половиной раза. Возросли федеральные ставки субсидирования: на закладку виноградников – в 2,6 раза, на установку шпалеры на молодых виноградниках – в 8 раз. Компенсация затрат на закладку и уходные работы за молодыми виноградниками составляет более 80 процентов. Теперь для получения господдержки достаточно сделать закладку виноградников на одном гектаре, ранее для этого требовалось два. Сегодняшняя геополитическая ситуация благоприятна для выхода нашей продукции на сельскохозяйственные рынки. Губернатор Ставрополья обозначил перед правительством и минсельхозом первоочередные задачи: о самообес-печении жителей края вино-градно-винодельческой продукцией и оказании еще большего содействия подотрасли в этом направлении. Нужно только работать.

– Какие изменения произошли в нормативно-правовой базе на отраслевом рынке?

– Бесспорно, позитивные. Приняты поправки в 171-й Федеральный закон. Теперь крестьянские фермерские хозяйства могут производить и реализовывать продукцию из винограда, выращенного на собственных или арендованных виноградниках. Более того, у КФХ появилась возможность использовать одну лицензию и на производство, и на реализацию сроком на пятнадцать лет. Стоимость ее 65000 рублей, а вот объем произведенного вина не должен превышать 50 тысяч литров в год.

Появилась также категория вин из винограда, выращенного на территории России: вина и вина игристые (шампанские) с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения. Для них акциз снижен на 50 процентов. Минсельхозом края создаются все условия для развития и привлечения в подотрасль организаций всех форм собственности, в том числе и малых. Специалисты краевого минсельхоза и ГКУ «Ставропольвиноградпром» консультируют и помогают начинающим производителям буквально по всем вопросам – от проектирования виноградников до изготовления вина.

– Какой важный вопрос для виноградарей и виноделов сегодня на повестке дня у министерства?

– Прежде всего кооперация. Создание кооперативов позволит объединить крупных сельхозпроизводителей, крестьянские фермерские и личные подсобные хозяйства. Сейчас рассматриваем создание двух крупных кооперативов, одного в Петровском районе – по производству, хранению и реализации винограда столовых сортов, другого в Минераловодском городском округе – по производству высококачественной винодельческой продукции в малых хозяйствах, способствующего развитию винного туризма.

– Владимир Николаевич, получается, что заниматься виноградарством и виноделием сегодня выгодно?

– Созданные государством приоритетные условия дают производителям вина из собственного винограда хорошие преференции. На примере отдельных хозяйств края уровень рентабельности выращивания технических сортов винограда достигает 180 – 200 процентов, а столовых 150 – 180. Сегодня ставропольские продукты возвращаются на прилавки после практически тотального импортного засилья. Важным итогом последних лет стала узнаваемость региональных брендов, повышение спроса на ставропольскую виноградно-винодельческую продукцию на российском рынке. Пользуясь, предоставленной возможностью, хочу пригласить жителей Ставрополья на День молодого вина в Кисловодск и оценить продукцию виноделов по достоинству.

Светлана ДУБИНИНА

http://www.stapravda.ru/20161019/den_molodogo_vina_v_kislovodske__prazdnik_yantarnoy_yagody_stavr_97319.html