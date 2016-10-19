Борьба с незаконной застройкой продолжается в Ставропольском крае

Одним из основных вопросов повестки очередного заседания правительства Ставропольского края стало пресечение фактов незаконного строительства в муниципалитетах региона.

Как сообщил начальник управления края по строительному и жилищному надзору Валерий Савченко, в настоящее время на территории Ставрополья выявлено 375 объектов самовольного строительства. В суды направлен 131 иск о сносе. За первое полугодие 29 исков судами удовлетворены в пользу органов местного самоуправления. В то же время пока исполнено менее половины судебных решений – снесено 13 объектов, 9 из них в Ставрополе, 2 в Кисловодске и 1 в Георгиевске.

Главам муниципальных образований рекомендовано активизировать эту работу. Губернатор также потребовал ужесточить ответственность за появление на территории края подобных объектов.

– Профилактику незаконного строительства нужно сделать одним из показателей эффективности работы органов муниципальной власти. А для нечестных застройщиков необходимо кратно увеличить суммы штрафов и ужесточить ответственность вплоть до уголовной, – сказал Владимир Владимиров.

Глава региона поручил руководителям ответственных ведомств подготовить соответствующие предложения для органов краевой и федеральной законодательной власти.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161019/borba_s_nezakonnoy_zastroykoy_prodolzhaetsya_v_stavropolskom_kra_97367.html