Более 5 миллионов рублей налогов скрыл директор предприятия в Новоалександровском районе

В Новоалександровском районе директора коммерческой организации подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. По данным следствия, с 2014 по 2015 год он не платил налоги на добавленную стоимость, представляя декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Общая сумма задолженности составила более пяти миллионов рублей. По этому факту расследуется уголовное дело.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161019/bolee_5_millionov_rubley_nalogov_skryl_direktor_predpriyatiya_v__97329.html