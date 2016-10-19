Акцент на корректировки бюджета / «Ставропольская правда» от 19 октября 2016 г.

Состоялось заседание комитета Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии во главе с Иваном Богачевым.

В обсуждении вопросов повестки приняли участие председатель краевой Думы Геннадий Ягубов, заместители спикера Виктор Гончаров и Александр Кузьмин, депутаты Виктор Надеин, Владимир Трухачев, Иван Киц, Анатолий Жданов, Юрий Белый, Дмитрий Шуваев, Виктор Лозовой, руководители профильных министерств и ведомств.

Одним из основных вопросов стал законопроект, вносящий изменения в бюджет края на текущий год. Поправками в том числе предлагается увеличить расходы на поддержку агропромышленного комплекса на 132 млн рублей, из них 98 млн рублей направить на компенсацию части затрат по краткосрочным кредитам. Таким образом, объем ассигнований, распорядителем которых является министерство сельского хозяйства, составит 6451 млн рублей.

Вместе с тем ввиду сокращения расходов федерального бюджета минфин предлагает сократить расходы казны края на софинансирование отдельных направлений краевой программы «Охрана окружающей среды», а высвободившиеся средства перераспределить внутри отрасли на решение неотложных приоритетных задач. Депутаты в ходе дискуссии задали уточняющие вопросы по каждой корректировке, в особенности коснувшейся уменьшения финансирования, и только после подробных разъяснений рекомендовали внести законопроект на заседание Думы.

Также парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменений в статью 7 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов», нормы которого приводятся в соответствие с федеральным законодательством.

Пресс-служба Думы Ставропольского края

http://www.stapravda.ru/20161019/aktsent_stavropolskikh_deputatov__na_korrektirovki_kraevogo_byud_97348.html