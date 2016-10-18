Жителя Кисловодска судят за укрывательство убийства человека

В Кисловодске мужчина обвиняется в укрывательстве преступления: находясь в лесу города-курорта, он помог своему знакомому, совершившему убийство, скрыть следы преступления, поместив тело в багажник автомобиля. Сейчас уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161018/zhitelya_kislovodska_sudyat_za_ukryvatelstvo_ubiystva_cheloveka_97326.html