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18 октября 2016 г.

Жителя Кисловодска судят за укрывательство убийства человека

В Кисловодске мужчина обвиняется в укрывательстве преступления: находясь в лесу города-курорта, он помог своему знакомому, совершившему убийство, скрыть следы преступления, поместив тело в багажник автомобиля. Сейчас уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161018/zhitelya_kislovodska_sudyat_za_ukryvatelstvo_ubiystva_cheloveka_97326.html
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