Житель Невинномысска сдал на металлолом чужой автомобиль, украденный с помощью эвакуатора

Весьма необычная история произошла в Невинномысске. В отдел полиции обратился молодой человек, поведавший о пропаже принадлежавшей ему машины. Сотрудники угрозыска быстро установили: ВАЗ-21120, стоявший на одной из улиц, увез, наняв эвакуатор, неизвестный злоумышленник. Вор тут же сдал автомобиль на металлолом в один из пунктов приема. Сумма ущерба, причиненного хозяину легковушки, составила 90 тысяч рублей.

Вскоре удалось установить личность и местонахождение любителя чужого добра. Он прятался на стройке, при задержании пытался убежать, сиганув в окно и перескочив через забор. Но был задержан.

Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, подозреваемым оказался невинномысец 25 лет от роду, ранее судимый за разбой. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

http://www.stapravda.ru/20161018/zhitel_nevinnomysska_sdal_na_metallolom_chuzhoy_avtomobil_ukrade_97343.html