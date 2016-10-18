Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
18 октября 2016 г.

Житель Невинномысска сдал на металлолом чужой автомобиль, украденный с помощью эвакуатора

Вот этот автомобиль ВАЗ-21120 злоумышленник на эвакуаторе отвез в пункт приема металлолома

Весьма необычная история произошла в Невинномысске. В отдел полиции обратился молодой человек, поведавший о пропаже принадлежавшей ему машины. Сотрудники угрозыска быстро установили: ВАЗ-21120, стоявший на одной из улиц, увез, наняв эвакуатор, неизвестный злоумышленник. Вор тут же сдал автомобиль на металлолом в один из пунктов приема. Сумма ущерба, причиненного хозяину легковушки, составила 90 тысяч рублей.

Вскоре удалось установить личность и местонахождение любителя чужого добра. Он прятался на стройке, при задержании пытался убежать, сиганув в окно и перескочив через забор. Но был задержан.

Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, подозреваемым оказался невинномысец 25 лет от роду, ранее судимый за разбой. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161018/zhitel_nevinnomysska_sdal_na_metallolom_chuzhoy_avtomobil_ukrade_97343.html
Фотография к статье Житель Невинномысска сдал на металлолом чужой автомобиль, украденный с помощью эвакуатора
Вот этот автомобиль ВАЗ-21120 злоумышленник на эвакуаторе отвез в пункт приема металлолома
Вот этот автомобиль ВАЗ-21120 злоумышленник на эвакуаторе отвез в пункт приема металлолома
Фото пресс-службы отдела МВД России по Невинномысску.
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Занимаете ли вы деньги у родственников и друзей?
Происшествия
Житель Невинномысска сдал на металлолом чужой автомобиль, украденный с помощью эвакуатора
Серийный офисный вор задержан в Ставрополе
В Пятигорске раскрыто убийство женщины по горячим следам
На Ставрополье нашли пропавших воспитанников детского дома
У нахулиганившего пятигорчанина изъят пакет с героином
Невинномысск
Юные волейболистки Невинномысска – победительницы фестиваля школьного спорта стран СНГ
На юбилейной выставке художника Петра Ревы в Невинномысске представлено более 80 работ
Молодая пара в Невинномысске пыталась украсть из магазина 21 батон колбасы
Наркоторговца из Невинномысска задержали в Мурманске
Ветерану Владимиру Величко поздравление с 90-летием от Президента РФ вручили в Невинномысске

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!