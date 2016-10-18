За 9 месяцев Следственный комитет на Ставрополье передал в прокуратуру свыше 1,6 тысячи уголовных дел

Исправить ситуацию / «Ставропольская правда» от 18 октября 2016 г.

На расширенном оперативном совещании сотрудников следственного управления СК РФ по краю подвели итоги работы за девять месяцев. И. о. руководителя управления И. Иванов сообщил, что в прокуратуру для утверждения обвинительных заключений направлено свыше 1600 уголовных дел. А в суд для рассмотрения по существу направлено более полутора тысяч уголовных дел. Возросло количество предварительно расследованных тяжких и особо тяжких преступлений. Вместе с тем, по словам И. Иванова, в работе некоторых следственных подразделений выявлены упущения. Он потребовал принять меры по исправлению сложившейся ситуации.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161018/za_9_mesyatsev_sledstvennyy_komitet_na_stavropole_peredal_v_prok_97316.html