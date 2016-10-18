В Краснодаре прошел IV Международный фестиваль школьного спорта среди государств-участников СНГ, посвященный 25-летию Содружества Независимых Государств. Сборные соревновались в семи видах спорта. Волейбол от команды России представляли обучающиеся отделения волейбола ДЮСШ «Шерстяник» города Невинномысска.

В результате упорной борьбы наши юные землячки обошли всех соперников и заняли первое место. Как сообщили в администрации Невинномысска, победительницы престижного турнира занимаются под руководством тренеров Ирины Ивановой и Яны Химченко.

Ну а победный состав нашей команды таков: Анастасия Древетень, Валерия Момотова, Валерия Юркова, Анастасия Невзорова, Марина Лотухова, Юлия Матросова, Арина Хрикина, Евгения Устинова.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161018/yunye_voleybolistki_nevinnomysska__pobeditelnitsy_festivalya_shk_97292.html