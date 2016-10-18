Раскрыто убийство / «Ставропольская правда» от 18 октября 2016 г.
В Пятигорске раскрыто убийство женщины по горячим следам
11 октября житель Пятигорска обнаружил труп своей матери с признаками насильственной смерти. Подозреваемого в убийстве удалось задержать по горячим следам. Установлено, что ночью злоумышленник проник в жилище женщины и ударил ее ножом, похитил сотовый телефон, после чего скрылся. Как сообщили в полиции, возбуждены уголовные дела по фактам убийства и разбоя.
А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161018/v_pyatigorske_raskryto_ubiystvo_zhenschiny_po_goryachim_sledam_97308.html
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