В Пятигорске раскрыто убийство женщины по горячим следам

Раскрыто убийство / «Ставропольская правда» от 18 октября 2016 г.

11 октября житель Пятигорска обнаружил труп своей матери с признаками насильственной смерти. Подозреваемого в убийстве удалось задержать по горячим следам. Установлено, что ночью злоумышленник проник в жилище женщины и ударил ее ножом, похитил сотовый телефон, после чего скрылся. Как сообщили в полиции, возбуждены уголовные дела по фактам убийства и разбоя.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161018/v_pyatigorske_raskryto_ubiystvo_zhenschiny_po_goryachim_sledam_97308.html