В Новоселицком районе наградили полицейских

Награды за мужество / «Ставропольская правда» от 18 октября 2016 г.

В отделе полиции по Новоселицкому району заместитель начальника краевого полицейского главка генерал-майор внутренней службы В. Хомутов вручил ведомственные награды. За личное мужество и отвагу при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, медалями МВД России «За доблесть в службе» удостоены Демир Бабаев, Вячеслав Бородаенко, Александр Тесленко и Александр Нарохин. Как уже сообщалось, 11 апреля на здание райотдела полиции была совершена попытка нападения вооруженных бандитов. Тогда благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции удалось избежать возможных тяжких последствий и не допустить жертв среди мирных жителей.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161018/v_novoselitskom_rayone_nagradili_politseyskikh_97317.html