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18 октября 2016 г.

В Минводах мошенник присвоил 6,5 млн рублей, полученных за продажу земельного участка

Сотрудниками полиции отдела МВД по Минераловодскому городскому округу установлено, что в сентябре прошлого года местный житель передал знакомому крупную денежную сумму в счет оплаты за приобретаемый земельный участок. Однако продавец взятых на себя обязательств не выполнил. Ущерб от я сделки составил 6,5 миллиона рублей. Кроме всего прочего злоумышленник переоформил земельный участок на третьих лиц. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161018/v_minvodakh_moshennik_prisvoil_65_mln_rubley_poluchennykh_za_pro_97320.html
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