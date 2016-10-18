В Минводах мошенник присвоил 6,5 млн рублей, полученных за продажу земельного участка

Сотрудниками полиции отдела МВД по Минераловодскому городскому округу установлено, что в сентябре прошлого года местный житель передал знакомому крупную денежную сумму в счет оплаты за приобретаемый земельный участок. Однако продавец взятых на себя обязательств не выполнил. Ущерб от я сделки составил 6,5 миллиона рублей. Кроме всего прочего злоумышленник переоформил земельный участок на третьих лиц. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161018/v_minvodakh_moshennik_prisvoil_65_mln_rubley_poluchennykh_za_pro_97320.html