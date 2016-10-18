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Жилье для аграриев / «Ставропольская правда» от 18 октября 2016 г.

В минсельхозе Ставрополья подвели промежуточные итоги реализации программы развития села

В министерстве сельского хозяйства СК подведены промежуточные итоги реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Приобретено и построено более десяти тысяч квадратных метров жилья для 120 семей, проживающих на селе, в том числе семь тысяч – для 84 молодых семей. Как пояснили в ведомстве, данный индикатор превысит запланированный на 3,4 тысячи квадратных метров. Проведена работа с районами по определению потребности их в начинающих специалистах агропромышленного комплекса и социальной сферы. Информация направлена в Минсельхоз России. Ведется работа по заключению трехсторонних договоров, чтобы закрепить молодых специалистов в хозяйствах на срок не менее пяти лет. Кроме того, в рамках развития социальной и инженерной инфраструктуры ведутся строительно-монтажные работы на девяти объектах Георгиевского, Предгорного, Изобильненского, Кочубеевского, Новоселицкого, Советского и Шпаковского районов. В стадии завершения работы по газификации ул. Сафонова Дача в селе Краснокумском Георгиевского района. Начата газификация третьей очереди в хуторе Ташла. В настоящее время идет работа с администрациями муниципальных районов и поселений по подготовке документов для участия в аналогичной программе в следующем году. Также прорабатывается вопрос строительства автомобильных дорог и спортивных площадок.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161018/v_minselkhoze_stavropolya_podveli_promezhutochnye_itogi_realizat_97318.html
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