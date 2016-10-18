Конфискат на два миллиона / «Ставропольская правда» от 18 октября 2016 г.

В ходе таможенного оформления авиарейса «Стамбул – Нальчик» сотрудниками Кабардино-Балкарского таможенного поста Минераловодской таможни пресечена попытка незаконного провоза ювелирных изделий. У гражданки России обнаружено 232 изделия из золота и серебра общим весом около девяти килограммов. Рыночная стоимость незадекларированных товаров – более двух миллионов рублей. На суде нарушительница законодательства признала свою вину и заявила, что не знала о необходимости декларирования ювелирных изделий. Минераловодская таможня напоминает: письменное декларирование ювелирных изделий позволит избежать серьезных проблем и конфискации товара.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161018/ukrasheniya_na_2_milliona_rubley_pytalas_nezakonno_provezti_pass_97306.html