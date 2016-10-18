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18 октября 2016 г.
Героин у хулигана / «Ставропольская правда» от 18 октября 2016 г.

У нахулиганившего пятигорчанина изъят пакет с героином

Сотрудниками Госавтоинспекции в Пятигорске для составления административного протокола за мелкое хулиганство в отдел внутренних дел был доставлен 39-летний местный житель. В ходе личного досмотра у него обнаружили 26 граммов героина. Со слов задержанного, наркотики он приобрел через Интернет. Как сообщили в полиции, возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161018/u_nakhuliganivshego_pyatigorchanina_izyat_paket_s_geroinom_97309.html
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