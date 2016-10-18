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18 октября 2016 г.

Ставропольские автоинспекторы почтили память погибшего дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова

Сотрудники Госавтоинспекции краевого центра совместно с представителями общественного совета при ГУ МВД по краю провели акцию «Работайте, братья!». Мероприятие посвящено памяти Героя России Магомеда Нурбагандова. Автоинспекторы почтили память дагестанского полицейского, погибшего от рук боевиков, но оставшегося верным присяге до последних минут своей жизни. Участники акции наклеили на служебные автомобили стикеры с последним призывом героя: «Работайте, братья!». Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, подобные акции памяти пройдут во всех городах и районах Ставропольского края.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161018/stavropolskie_avtoinspektory_pochtili_pamyat_pogibshego_dagestan_97331.html
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Ставропольские автоинспекторы почтили память погибшего дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова
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