Ставропольчанка Евгения Цахилова стала чемпионкой РФ в велоспорте среди слепых

Фото: из архива газеты «СП»

В Москве завершились соревнования чемпионата России по велоспорту-тандему среди спортсменов с нарушением зрения.

По итогам этих состязаний многократная чемпионка мира по пауэрлифтингу ставропольчанка Евгения Цахилова в тандеме с Оксаной Чепиковой из Санкт-Петербурга стала бронзовым призером в спринте на дистанции 1000 метров и одержала победу в гонке преследования.

http://www.stapravda.ru/20161018/stavropolchanka_evgeniya_tsakhilova_stala_chempionkoy_rf_v_velos_97335.html