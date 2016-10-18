Фотография к статье Ставропольчанка Евгения Цахилова стала чемпионкой РФ в велоспорте среди слепых
Фото: из архива газеты «СП»
Велосипед
В Москве завершились соревнования чемпионата России по велоспорту-тандему среди спортсменов с нарушением зрения.
По итогам этих состязаний многократная чемпионка мира по пауэрлифтингу ставропольчанка Евгения Цахилова в тандеме с Оксаной Чепиковой из Санкт-Петербурга стала бронзовым призером в спринте на дистанции 1000 метров и одержала победу в гонке преследования.