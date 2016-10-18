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18 октября 2016 г.

Ставропольчанка Евгения Цахилова стала чемпионкой РФ в велоспорте среди слепых

Велосипед
Фото: из архива газеты «СП»

В Москве завершились соревнования чемпионата России по велоспорту-тандему среди спортсменов с нарушением зрения.

По итогам этих состязаний многократная чемпионка мира по пауэрлифтингу ставропольчанка Евгения Цахилова в тандеме с Оксаной Чепиковой из Санкт-Петербурга стала бронзовым призером в спринте на дистанции 1000 метров и одержала победу в гонке преследования.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161018/stavropolchanka_evgeniya_tsakhilova_stala_chempionkoy_rf_v_velos_97335.html
Фотография к статье Ставропольчанка Евгения Цахилова стала чемпионкой РФ в велоспорте среди слепых
Фото: из архива газеты «СП»
Велосипед
Велосипед
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