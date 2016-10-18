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18 октября 2016 г.

Стартовал V Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи Интернет – управляй им!»

Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи Интернет – управляй им!».

Координационный центр национального домена сети Интернет и ПАО «Ростелеком» сообщают о начале V Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи Интернет – управляй им!».

Для участия в нем зарегистрировались 14 445 ребят, 4 696 из которых объединились в 563 школьных команды со всей страны.

Участникам Чемпионата предстоит за 60 минут выполнить задания разного уровня сложности, которые в этом году посвящены теме безопасности в интернете: защите от сетевых угроз, конфиденциальности данных, безопасности в социальных сетях и т.д. Три лучших участника в индивидуальном зачете и три сильнейших школьных команды получат заслуженные награды.

Призами для победителей Чемпионата 2016 года станет цифровая техника, которая пригодится для учебы и отдыха. Первые места получат игровую консоль Xbox 360 500 ГБ в комплекте с захватывающей гоночной игрой Forza Horizon 2. Серебряным призерам будут вручены смартфоны Microsoft Lumia 540 Dual SIM. Обладатели третьего места, в свою очередь, смогут всегда и везде держать свою технику  «в боевой готовности» с помощью портативного зарядного устройства Black Fox BMP 104.

«Изучи Интернет – управляй им!» – это социально-образовательный проект для школьников и начинающих пользователей, где в доступной форме представлена основная информация об устройстве, возможностях и принципах функционирования Всемирной паутины.

Турнирный модуль чемпионата доступен до 18 ноября 2016 года на официальном сайте проекта http://игра-интернет.рф/championship/

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161018/startoval_v_vserossiyskiy_onlaynchempionat_izuchi_internet__upra_97345.html
Фотография к статье Стартовал V Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи Интернет – управляй им!»
Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи Интернет – управляй им!».
Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи Интернет – управляй им!».
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