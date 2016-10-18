Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
18 октября 2016 г.

Плата за отопление в многоквартирных домах зависит от наличия счетчиков

Отопление

Из-за похолодания тепло пришло в дома жителей Ставрополя 29 сентября. Раннее начало отопительного сезона, безусловно, отразится в ближайших платёжках за жилищно-коммунальные услуги.

Традиционно в холодное время года плата за «коммуналку» увеличивается, так как значительная доля ежемесячного платежа приходится именно на тепло. Возросшие объемы потребления тепловой энергии горожане увидят в платежных поручениях за октябрь. «Однако общих цифр нет, по каждому дому складывается отдельная ситуация, на которую влияют несколько моментов, – напоминает руководитель Ставропольского городского расчетного центра Светлана Фомина. – В частности, принципиально важно наличие общедомовых приборов учета тепловой энергии».

В СГРЦ уточняют, что в многоквартирных домах без счетчиков плата, как известно, разбивается равными долями на год. Их жители ежемесячно производят оплату за тепло по нормативам потребления ресурса. А значит, и платежки за октябрь у них будут с привычными цифрами по начислениям.

По иным правилам ведутся расчеты в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии (их в Ставрополе большинство). Собственники помещений в таких домах оплачивают услугу «отопление» по факту и только в отопительный сезон. Таким образом, расчет платы за октябрь будет выполнен по каждому дому индивидуально – в зависимости от объемов потребления ресурса, которые будут зафиксированы счетчиками. 

Напомним, что независимо от даты начала отопительного периода и погодных условий  повышающих коэффициентов на отопление не предусмотрено. А в основе расчетов – тариф на тепловую энергию, установленный Региональной тарифной комиссией края. С июля 2016 года для жителей Ставрополя он составляет 1930,78 рубля за гигакалорию (это величина, в которой считают расход тепловой энергии на отопление помещения), что выше прежней цены на 4,02%.

Юлия ПЛАТОНОВА
http://www.stapravda.ru/20161018/plata_za_otoplenie_v_mnogokvartirnykh_domakh_zavisit_ot_nalichiy_97341.html
Ставропольский городской расчетный центр (СГРЦ) (ссылки по теме)
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