Нефрологическому отделению 4-ой горбольницы Ставрополя исполнилось 40 лет

Удар по почкам. Лечебный / «Ставропольская правда» от 18 октября 2016 г.

Не так давно нефрологическая служба края отпраздновала 45-летие со дня образования. Впрочем, само это направление в медицине существует всего около ста лет, где уж тут равняться с хирургией или терапией, истоки которых теряются в глубине веков. А в отдельную специальность нефрология выделилась только в 60-е годы прошлого века.

На Ставрополье вся нефрология, так уж сложилось исторически, 40 с лишним лет была сосредоточена в Ставропольской городской клинической больнице скорой медицинской помощи (мы все знаем ее как городскую четвертую больницу). Только в прошлом году появились такие койки, как принято говорить у медиков, еще в двух медучреждениях края. И, если уж быть совсем точной в исторической правде, то «родилось» нефрологическое отделение в краевой больнице, а потом уже переехало в «четверку».

Что же это за раздел такой медицины? Не только я, но и многие другие путают урологию с нефрологией. Вопрос адресую заведующему нефротерапевтическим отделением больницы Владимиру Сердюкову. Кому, как не ему, работающему в отделении с момента его создания, отвечать.

– Терапию и хирургию, – говорит он, – отличить может каждый. И, чтобы было понятно, уролог – это хирург по почкам, а нефролог – терапевт по ним же. Сам термин «нефрология» произошел в результате слияния двух древнегреческих слов: «нефрос» – почка и «логос» – учение.

Болеют все. Груднички, парни в расцвете лет, люди среднего и пожилого возраста. А нефрологических коек было до недавнего времени всего сорок. Хватает? Оказалось, да, хоть недуги почечные и распространены.

Как посетитель больниц со стажем, сразу волнуюсь: раз коек так мало, то, наверное, и очереди есть? И можно не попасть, если надо?

– Нет, – отвечает В. Сердюков. – И очередей нет, и попадают все, кому нужно, кто нуждается в экстренной помощи. Вот вчера двое таких больных было...

Кстати сказать, на базе именно этого нефрологического отделения было создано и выделилось первое в крае отделение гемодиализа. Сейчас это самостоятельно работающий центр. Так что если почки из-за болезни не могут выводить продукты распада из организма, то нефрологи направят на гемодиализ, который продлил жизнь тысячам людей, и на Ставрополье в том числе. Врачи и того, и другого медицинского профиля работают в тесном контакте друг с другом, взаимодействуют. Специальности-то разные, а болячка одна.

– Владимир Николаевич, нас учат, что раз в год нужно сделать рентген, сдать кровь, показаться терапевту... А к врачу-нефрологу с какой регулярностью нужно приходить, тоже раз в год?

– Такой необходимости нет. А вот к терапевту в поликлинику захаживать нужно. Именно он определит, скажем так, неполадки с почками, увидит первичные признаки заболевания и, если нужно, направит к нам в отделение.

– И все-таки есть ли какая-то группа риска?

– Есть, это гипертоники, диабетики, ревматики, некоторые другие болезни тоже ведут к нам...

– Хорошо ли здесь лечат?

– Нефротерапевтическое отделение, – говорит заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи по медицинской части кандидат медицинских наук Александр Бодулин, – обладает всем комплексом диагностических и лечебных мероприятий для оказания квалифицированной и специализированной помощи. И еще огромным потенциалом – специалистами. Из шести докторов, работающих в этом отделении, половина имеют высшую квалификационную категорию.

В этом плане нельзя не вспомнить об опытнейшем враче, работающем в нефрологии с первого дня ее создания на Ставрополье, – Виолетте Рачиной, об ушедших на пенсию после трех десятков лет работы докторах Елене Быковой и Елене Кожемякиной. Так что сейчас в отделении определенная смена поколений. А поддерживать традиции, как ни странно это прозвучит, помогают медицинские сестры. Они как цемент единого для всех дела. Четверть века работает здесь медсестра Нина Усова, чуть поменьше стаж у старшей медсестры Антонины Москвитиной.

И еще один невыясненный вопрос остался: почему отделение совмещает в себе два лечебных направления? Оказалось, что этого никто уже не помнит. В свое время так решил краевой минздрав, и прижилось. 40 коек – одно направление, 40 – другое. Терапевтическое «крыло» чуть помоложе – ему 35 лет, это просто рабочее отделение. Здесь лечат плановых больных из двух поликлиник – шестой и седьмой, которым положено раз или два в год проходить госпитализацию, а также принимают экстренных пациентов, которых привозит скорая помощь. Это аллергики с острыми реакциями, люди с прогрессирующей хронической сердечной недостаточностью. И оба направления – терапия и нефрология – развиваются одинаково успешно.

Но – пусть только сегодня и в этом материале, после юбилея, – главным останется нефрология, врачи и медсестры, которые умеют наносить лечебный удар по больным почкам.

http://www.stapravda.ru/20161018/nefrologicheskomu_otdeleniyu_4oy_gorbolnitsy_stavropolya_ispolni_97305.html