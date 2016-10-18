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18 октября 2016 г.
Чтобы заплатить налоги успели все / «Ставропольская правда» от 18 октября 2016 г.

Налоговые инспекции на Ставрополье перешли в особый режим работы

Кампания по рассылке налоговых уведомлений продолжается.

В этом году имущественные налоги физическим лицам необходимо уплатить до 1 декабря.

Чтобы все налогоплательщики имели возможность исполнить свои налоговые обязательства вовремя и выяснить все интересующие их вопросы до наступления срока уплаты, налоговая служба увеличила рабочее время инспекций, привлекла к разъяснительной работе дополнительных специалистов и выделила телефонные линии. Для удобства граждан объявлены рабочими днями субботы 22 октября, 12, 19 и 26 ноября. В эти дни налоговики края будут работать с 10.00 до 15.00. Кроме того по вторникам и четвергам рабочий день продлен до 20.00.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161018/nalogovye_inspektsii_na_stavropole_pereshli_v_osobyy_rezhim_rabo_97315.html
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