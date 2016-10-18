Налоговые инспекции на Ставрополье перешли в особый режим работы
Кампания по рассылке налоговых уведомлений продолжается.
В этом году имущественные налоги физическим лицам необходимо уплатить до 1 декабря.
Чтобы все налогоплательщики имели возможность исполнить свои налоговые обязательства вовремя и выяснить все интересующие их вопросы до наступления срока уплаты, налоговая служба увеличила рабочее время инспекций, привлекла к разъяснительной работе дополнительных специалистов и выделила телефонные линии. Для удобства граждан объявлены рабочими днями субботы 22 октября, 12, 19 и 26 ноября. В эти дни налоговики края будут работать с 10.00 до 15.00. Кроме того по вторникам и четвергам рабочий день продлен до 20.00.