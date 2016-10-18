На юбилейной выставке художника Петра Ревы в Невинномысске представлено более 80 работ

Настоящим подарком жителям города химиков стала юбилейная персональная выставка известного невинномысского живописца, члена Союза художников России Петра Алексеевича Ревы. Посвящена она семидесятипятилетию мастера, чье творчество хорошо известно не только у нас в крае, но и в стране в целом.

Как становятся художником? Вполне логично, что именно виновнику торжества этот простой, и в то же время сложный вопрос, задал я перед самым открытием выставки ( на ней представлено более 80 работ), которая развернута в стенах Невинномысского историко-краеведческого музея:

– Знаете, здесь все сугубо индивидуально, – подумав, ответил Петр Алексеевич. – Но самое главное, не нужно забывать – все мы родом из детства. Я, например, родился в ставропольской глубинке, в небольшом селе Октябрьском Ипатовского района. Понятно, ни о каких занятиях живописью и речи не шло. Но мама, обладавшая, несомненно, художественным вкусом, научила нас, ее четверых детей, лепить фигурки-игрушки из глины. Эти фигурки она потом обжигала в печи, разукрашивала… Позже, в школе же, в четвертом классе для меня настоящим окровением стали рисунки в учебнике истории. На них все было как живое! Попробовал скопировать одну иллюстрацию, посвященную подвигу Ивана Сусанина.. Ее у меня забрал директор, да еще и маму в школу вызвал. Ну, думаю, достанется мне на орехи! А директор при всех мое творчество… похвалил. Вот, мол, как все достоверно изображено, даже видно, как волосы развеваются у идущего Сусанина. Будет Петя Рева художником! Знаете, меня это очень вдохновило!

Но, конечно, одного вдохновения мало. Как рассказал Петр Алексеевич на открытии выставки (адресовал они свои слова, кстати, в первую очередь учащимся детской школы искусств), путь любого художника к признанию лежит через огромный, каждодневный труд. Нельзя днями сидеть и ждать, когда придет вдохновение. Нужно брать этюдник, находить сюжеты и рисовать, рисовать… А там и вдохновение придет.

Мастер пера знает, о чем говорит. Его творческий путь также отмечен каждодневной, кропотливой работой. Да и жизнь сложилась так, что после школы пришлось сначала пойти не по стезе художника, а трудиться слесарем-монтажником. Однако рисования Петр не оставлял, каждодневно учился законам искусства у самой жизни, у людей, у природы. Не случайно горком комсомола направил увлеченного искусством двадцатилетнего парня учить рисованию школьников. Преподавательская работа, занятия в изостудии, в создании которой Петр Рева принимал активное участие, этюдные наблюдения невинномысской действительности, самостоятельные поездки по России в старинные города – Суздаль, Псков, откуда он привозил этюды с изображением архитектурных памятников – все это было ступенями к овладению профессией художника.

Особую же роль в формировании и росте живописного дарования Петра Ревы сыграла Академическая дача имени И.Е.Репина, где он плодотворно работал в творческих группах, впитывая опыт больших мастеров. Как отмечают специалисты, в ранних работах живописца уже определились те качества, которые определили особенность творческого подхода к изображению жизни: в обыденные мотивы он вносит светлые ноты, избегает драматических состояний, все большее значение в раскрытии замысла придает колористическим поискам.

На открытии выставки автора представленных на ней работ с важным событием поздравили его друзья, коллеги… А директор гимназии № 10 «ЛИК», академик Международной академии наук Александр Калкаев припомнил интересную историю знакомства с Петром Ревой. Было это более четверти века назад. Тогда Петр Алексеевич предложил в коридорах школы вместо «модных» тогда скучных стендов разместить… произведения искусства. Педсовет, кстати, был против, а Александр Калкаев все же решил: быть посему, рискнем! Но спросил у нового знакомого: «Петр Алексеевич, но ведь разрисуют же картины дети, порвут, а скульптуры – сломают. Разве не так?» На что живописец ответил словами, которые можно считать уже афоризмом: «На настоящее искусство у ребенка рука не поднимется». Прав был художник. Прошло более двадцати пяти лет и ни одна картина, инсталляция от рук гимназистов не пострадала!

Ну а автор этих строк не преминул задать Петру Реве такой вопрос: в чем все же секрет живописи? Ведь можно те же речку, лес, храм просто сфотографировать. Но людей больше привлекают картины, которые, в отличие от фотоснимков можно разглядывать буквально часами:

– Потому-то это и секрет, что его трудно разгадать, – улыбнулся мастер. – Смотрите, даже на подводных лодках, которые месяцами несут дежурство в глубинах океана, вешают не фотографии, а живописные работы. Картины ведь хранят тепло души художника, может быть в этом все дело?

http://www.stapravda.ru/20161018/na_yubileynoy_vystavke_khudozhnika_petra_revy_v_nevinnomysske_pr_97291.html