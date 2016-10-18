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18 октября 2016 г.

На Ставрополье мужчина задолжал своим детям свыше 640 тысяч рублей алиментов

Судебные приставы Предгорного района взыскали более 640 тысяч рублей после привлечения алиментщика к административной ответственности. Такой долг образовался из-за того, что мужчина не помогал дочери и сыну около пяти лет. Когда суд определил наказание для нерадивого отца – 50 часов обязательных работ — он сразу погасил весь долг, сообщает пресс-служба УФССП России по СК.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161018/na_stavropole_muzhchina_zadolzhal_svoim_detyam_svyshe_640_tysyac_97328.html
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