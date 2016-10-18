Каким будет обновленное здание кинотеатра «Салют» в Ставрополе?

Многие жители Ставрополя сейчас задаются вопросом: что происходит с кинотеатром «Салют»? Строительные работы, которые здесь ведутся, сложно не заметить. Например, исчезла арка, украшавшая вход в кинотеатр. А ведь многие жители Ставрополя хотят, чтобы кинотеатр остался в своем первозданном виде.

На волне этого в Интернете даже появилась петиция на имя главы администрации Ставрополя и главы администрации Промышленного района с заголовком «Остановите варварскую «реконструкцию» кинотеатра «Салют» в Ставрополе!». Автор пишет: «Разрушили арку, делают странные пристройки, заложили кирпичами панорамные окна...» Другая часть ставропольчан, наоборот, высказываться за ремонт здания.

Но все домыслы недавно были развеяны. Журналистам подробно рассказали о грядущих изменениях, показали, на каком этапе сейчас находится выполнение работ и подтвердили: в здании «Салют» останется кинотеатр. Экскурсию провели представители городской администрации, арендаторов, депутатского корпуса.

Сейчас в кинотеатре полным ходом идет капитальный ремонт. Как было отмечено, здание уже давно в нем нуждалось. Его износ, по оценке специалистов, составил около 50 процентов. Нужно привести помещения в порядок, в соответствие с технологическими нормами современного кинопоказа. А вот фасад и контур здания, которые так полюбились не одному поколению горожан, останутся практически в неизменном виде. Его облицуют современным материалом. Только вот цвет с точностью повторить не получится — такого материала нет. Однако оттенок все равно останется прежним. Ведь основная задача — сохранить уникальный вид и архитектуру «Салюта».

А вот внутри кинотеатр изменится сильно. Вместо двух залов, появится пять. Сидений станет меньше, зато они будут комфортными. Оборудование будет новейшим, а экраны станут больше. В планах также обустроить территорию возле здания. Здесь должны появится зеленые насаждения, а также вместительная парковка.

Руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя Надежда Перепелицына сообщила также, что здание, как и было ранее, является муниципальной собственностью города. Вопрос об угрозе потери муниципального имущества вообще никогда не стоял и не стоит. Кстати, осуществляет ремонт арендатор в счет арендной платы на годы вперед.

Открытым остается только вопрос с названием. Будет ли кинотеатр «Салютом» еще предстоит решить самим ставропольцам. Для этого уже совсем скоро будет запущено голосование.

http://www.stapravda.ru/20161018/kakim_budet_obnovlennoe_zdanie_kinoteatra_salyut_v_stavropole_97325.html