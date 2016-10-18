Государственный казачий ансамбль «Ставрополье» завоевал приз фестиваля сольного танца им. Махмуда Эсамбаева

Приз жюри VIII Международного фестиваля-конкурса сольного танца имени Махмуда Эсамбаева добавился в копилку победных наград Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье». Наш прославленный коллектив на фестивале, проходившем в Грозном, представляли талантливые артисты балета Анастасия Чернявская, Ольга Петрова и Денис Бойко. Надо сказать, что они не затерялись среди более 130 лучших танцоров из семи стран и 26 регионов России. Ставропольское трио выступило в номинации «групповой танец», представив яркие хореографические миниатюры «Пилип с конопэль» в постановке народного артиста РФ Геннадия Минха и «Утро» в постановке хореографа Галины Метельковой. В итоге наши земляки получили приз жюри конкурса и денежную премию. Это стало хорошим подарком к предстоящей памятной дате — 35-летию ансамбля «Ставрополье».

http://www.stapravda.ru/20161018/gosudarstvennyy_kazachiy_ansambl_stavropole_zavoeval_priz_festiv_97339.html