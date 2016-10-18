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Горэлектросети Кисловодска запретили брать плату с жильцов за общедомовые нужды

Кисловодским городским судом рассмотрено исковое заявление прокурора города в интересах неопределенного круга лиц и признаны незаконными действия ОАО «Горэлектросеть» по начислению платы за электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды. Решением суда ОАО «Горэлектросеть» запрещено осуществлять действия по начислению и взиманию платы за электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды, с нанимателей и собственников помещений многоквартирных жилых домов Кисловодска.

Не согласившись с решением горсуда, ОАО «Горэлектросеть» подало апелляционную жалобу. Решением Ставропольского краевого суда апелляционная жалоба ОАО «Горэлектросеть» оставлена без удовлетворения, а решение Кисловодского горсуда – без изменения.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161018/gorelektroseti_kislovodska_zapretili_brat_platu_s_zhiltsov_za_ob_97300.html
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