Для ставропольских кадетов организовали День музея в Галерее пейзажей П.М. Гречишкина

День музея для кадетов / «Ставропольская правда» от 18 октября 2016 г.

День музеев для ставропольских кадетов организовали активисты Ставропольского регионального отделения Российского военно-исторического общества, возглавляемого депутатом Думы края С. Шевелевым. Встреча прошла на базе Ставропольского государственного музея-заповедника и его филиалов – Галереи пейзажей заслуженного художника России П.М. Гречишкина и отдела истории казачества. По решению Министерства культуры РФ и Российского военно-исторического общества (РВИО) с 2016 года 14 октября «День в музее для российских кадетов» имеет статус Всероссийского ежегодного проекта, в рамках которого музеи бесплатно открывают двери для будущих защитников Отечества. Цель проекта – формирование у кадетов уважительного отношения к российской культуре и продолжению лучших традиций русского офицерства, которое всегда было примером образованности, патриотизма и доблести.

Информационную поддержку проекту оказали краевое информационное агентство «Победа26.ru», газета «Ставропольская правда», краевой телевизионный канал СТВ. В течение дня экскурсантами музея стали кадеты Ставропольского президентского кадетского училища, гимназии № 24 Ставрополя им. генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова, кадетской школы им. генерала А.П. Ермолова и учащиеся казачьих классов СОШ № 41 Ставрополя и СОШ № 17 села Новомарьевского: всего более 1000 человек. В залах природы, археологии, этнографии, истории посетителям были предложены интерактивные формы музейных экспозиций: викторины, квесты, интеллектуальные игры. Кадеты смогли существенно пополнить свои знания о зоологии, минералогии, археологических культурах, этнографической истории и героике родного края.

http://www.stapravda.ru/20161018/dlya_stavropolskikh_kadetov_organizovali_den_muzeya_v_galeree_pe_97310.html