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18 октября 2016 г.

Бывший следователь в Ставрополе осужден за получение взятки

В Ставрополе бывший следователь органов внутренних дел осуждена за получение взятки. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю, в апреле 2015 года она получила взятку 170 тысяч рублей от женщины, подозреваемой в совершении преступления, за прекращение уголовного дела. Приговором суда бывшему следователю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев в колонии общего режима со штрафом в размере 510 тысяч рублей. Основное наказание приговором суда отсрочено до 2020 года в связи с недостижением ее малолетнего ребенка 14-летнего возраста. Наказаны также непосредственные руководители бывшего следователя.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161018/byvshiy_sledovatel_v_stavropole_osuzhden_za_poluchenie_vzyatki_97327.html
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