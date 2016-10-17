Всероссийский фестиваль «Готов к труду и обороне» стартовал в Дагестане

15 октября в Дагестане по инициативе главы Республики Рамазана Абдулатипова открылся чемпионат по сдаче норм «Готов к труду и обороне». Его участниками стали сборные команды городов и районов Дагестана, всего свыше 500 человек. Чемпионат проводится среди взрослого населения в возрасте от 18 до 70 лет.

С приветственным словом к участникам и болельщикам обратился врио председателя Правительства Республики Анатолий Карибов.

– Чемпионат по сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проводится в республике во второй раз, – отметил он. – В прошлом году это мероприятие вызвало большой интерес у жителей городов и районов нашего региона. Сегодня мы являемся свидетелями того как к нам вновь возвращаются проверенные временем традиции.

По словам Карибова, Дагестан одним из первых регионов России приступил к работе по внедрению комплекса ГТО. Работа была начата в сентябре 2014 года: утвержден план мероприятий, далее создан республиканский центр тестирования, а уже сегодня в 50 районах и городах функционируют муниципальные центры. За это время нормативы комплекса сдали уже более 50 тысяч жителей. Этот показатель – один из лучших в России, подчеркнул А. Карибов.

Поприветствовал участников состязаний ГТО также президент республиканской Федерации легкой атлетики, генерал-майор в отставке Омар Муртузалиев.

– Приятно видеть на стадионе такое количество людей. Здесь собрала не только молодежь,но и ветераны спорта. Это радует. Остается только определить сильнейших. Желаю каждому участнику здоровья, удачи и оставаться патриотами своей республики, – сказал О. Муртузалиев.

Отметим, что в программу тестирования вошли: бег на различные дистанции, подтягивание из виса на высокой перекладине (мужчины), подтягивание из виса лежа на низкой перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре лежа (женщины), прыжок в длину с разбега или прыжки в длину с места, наклон вперед из положения стоя, стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку (дистанция 10 метров), подъем туловища из положения лежа на спине или кросс по пересеченной местности, кросс (2000, 3000, 5000 м).

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161017/vserossiyskiy_festival_gotov_k_trudu_i_oborone_startoval_v_dages_97289.html