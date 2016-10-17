В Ставрополе выберут самую красивую и умную студентку России

10 ноября в Ставрополе стартует юбилейный X Всероссийский конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мисс Студенчество России – 2016».

Организаторами мероприятия выступили Российский Союз Молодежи, Министерство образования и науки РФ, правительство Ставропольского края и Союз молодежи Ставрополья. Выбирать самых красивых девушек будет компетентное жюри. Уже известно, что в его состав войдет одна из самых красивых девушек планеты Первая «Вице-Мисс Мира-2015», «Мисс Россия-2015» София Никитчук. А также известный общественный деятель, обладательница титула «Мисс Мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках Ксения Безуглова и игрок телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов.

За почетное звание и корону победительницы поборются более 45 девушек из разных городов страны. Это победительницы региональных этапов конкурса. Студентки расскажут о себе, продемонстрируют спортивные и творческие достижения, познакомятся с достопримечательностями Ставрополя, примут участие в пресс-конференциях, фотосессиях, благотворительной акции. Девушки должны показать не только свои внешние данные, но и блеснуть интеллектом. Среди критериев отбора значатся и такие качества, как умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, чувство юмора, грация, сценическая культура. Имена лучших огласят в финале 15 ноября. Корону победительницы передаст «Мисс Студенчество России-2015» Дарья Каденкова. Самая красивая и умная студентка страны будет представлять Российскую Федерацию в следующем году на международном конкурсе «Королева Весна-2017», который пройдет в Минске.

http://www.stapravda.ru/20161017/v_stavropole_vyberut_samuyu_krasivuyu_i_umnuyu_studentku_rossii_97298.html