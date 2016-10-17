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17 октября 2016 г.

В Ставрополе открылся VII литературный форум «Золотой Витязь»

Красная дорожка, восторг зрителей и, конечно же, главные виновники торжества – известные писатели, поэты и актеры. Так в Ставрополе во Дворце культуры и спорта вновь открылся седьмой Международный славянский литературный форум «Золотой Витязь».

Приятно, что уже не первый год наш край становится центром такого масштабного культурного события. В этот раз на красной дорожке бурными аплодисментами ставропольцы приветствовали основателя и бессменного президента форума народного артиста России Николая Бурляева. Далее вместе со зрителями он встречал почетных гостей: директора форума артистку театра и кино Ингу Шатову, вице-президента «Золотого Витязя» поэта заслуженного артиста Украины Алексея Колесника, кубанского писателя Виктора Лихоносова, писателя, поэта, драматурга Константина Скворцова, руководителя Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН доктор исторических наук Елену Гуськову. Также участниками форума стали главный редактор журнала «Наш современник» Александр Казинцев, писатель и поэт член Общества русскоязычных писателей Грузии Зоряна Чеботарь, писатель и сценарист из Армении Давид Овакимян и многие другие.

Украсили своим присутствием открытие и популярные актеры, звезды кино: Александр Голобородько, Владимир Зайцев, Татьяна Абрамова, Анатолий Журавлев, Александр Цуркан.

 

Лусине ВАРДАНЯН
http://www.stapravda.ru/20161017/v_stavropole_otkrylsya_vii_literaturnyy_forum_zolotoy_vityaz_97282.html
Фотография к статье В Ставрополе открылся VII литературный форум «Золотой Витязь»
Международный славянский литературный форум «Золотой Витязь» в Ставрополе
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