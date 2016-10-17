В Ставрополь на театральный фестиваль «Феникс» приедут молодые актеры

С 22 по 27 октября в Ставрополе уже в четвертый раз пройдет Всероссийский театральный фестиваль «Феникс». Он соберет под своим крылом лучшие молодежные театры из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Перми, Донецка, а также краевого центра. Организатор творческой встречи, театральная студия «МЫ» Северо-Кавказского федерального университета, приглашает зрителей стать частью этого великолепного культурного события. Тем более, что вход на все спектакли бесплатный.

Место встречи – актовый зал Юридического института СКФУ (пл. Ленина, 3 а, напротив театра драмы им. М.Ю. Лермонтова).

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ПРОГРАММА IV ВСЕРОССИЙСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ФЕНИКС»

22 октября

18:00 – Церемония открытия фестиваля

24 октября

Конкурсная программа

11:00 – «Я здесь» (14+), автор – Ирина Суханова (Борисоглебский драматический театр им. Н.Г. Чернышевского , г. Борисоглебск)

16:00 – «Совсем не простая история» (14+), по мотивам произведения М.Ладо «Очень простая история» (театральная студия «Кредо», г.Ставрополь)

18:30 – «И жизнь, и слезы, и любовь»(12+), по пьесе В. Красногорова, (театральное сообщество при галерее Паршина, г. Ставрополь,)

20:20 – «А терпения у Бога слишком много» (12+), по рассказам Аркадия Аверченко и стихотворениям Саши Черного (театр-студия «Слово» им. В.В. Гурьева г.Ставрополь)

25 октября

Конкурсная программа

11:00 – «Охота на носорога» (6+), по пьесе Н.Гумилева (театральная студия «СИНТЕЗ» им. Юрия Остромухова, г. Санкт-Петербург)

14:00 – «Рассказы Зощенко» (6+), по произведениям М. Зощенко (театр «Балаган» при Донецком Национальном Университете, г. Донецк)

17:00 – «Анна Франк» (12+), автор – Ася Волошина (театральная студия ЮФУ «Оранжевый диван», г.Ростов-на-Дону)

26 октября

Конкурсная программа

11:00 – «Недетская история» (12+), по пьесе Марьи Зелинской (театр-студия «Турандот», г. Ростов-на-Дону)

14:00 – «Шага» (16+), по пьесе М.Дюрас (театр «Красный цветок», г. Пермь)

18:00 – «Из-за bell» (16+) (театр на Гагарина, г. Ставрополь)

27 октября

12:00 – Конкурс художественного слова «Театральные посиделки»

16:00 – Церемония закрытие фестиваля

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161017/v_stavropol_na_teatralnyy_festival_feniks_priedut_molodye_aktery_97285.html