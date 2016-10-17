Три человека пострадали при столкновении «маршрутки» с «Нивой» под Ставрополем

17 октября в Шпаковском районе около полудня на 10-м километре автодороги «Ставрополь-Сенгилеевское» произошло ДТП с участием маршрутного такси и автомобиля «Нива». Пострадали водитель «Нивы» и два пассажира «маршрутки», они госпитализированы в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи города Ставрополя, сообщили в пресс-службе МЧС края.

http://www.stapravda.ru/20161017/tri_cheloveka_postradali_pri_stolknovenii_marshrutki_s_nivoy_pod_97295.html