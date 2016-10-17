Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
17 октября 2016 г.

Три человека пострадали при столкновении «маршрутка» с «Нивой» под Ставрополем

17 октября в Шпаковском районе около полудня на 10-м километре автодороги «Ставрополь-Сенгилеевское» произошло ДТП с участием маршрутного такси и автомобиля «Нива». Пострадали водитель «Нивы» и два пассажира «маршрутки», они госпитализированы в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи города Ставрополя, сообщили в пресс-службе МЧС края.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161017/tri_cheloveka_postradali_pri_stolknovenii_marshrutka_s_nivoy_pod_97295.html
Фотография к статье Три человека пострадали при столкновении «маршрутка» с «Нивой» под Ставрополем
Три человека пострадали при столкновении «маршрутка» с «Нивой» под Ставрополем
Три человека пострадали при столкновении «маршрутка» с «Нивой» под Ставрополем
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по СК
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Занимаете ли вы деньги у родственников и друзей?
Происшествия
Три человека пострадали при столкновении «маршрутка» с «Нивой» под Ставрополем
На Ставрополье на трассе «Кавказ» столкнулись два рейсовых автобуса и легковушка
Из квартиры жителя Невинномысска изъяли самодельное взрывное устройство
Две несовершеннолетние девушки на Ставрополье скрыли факт убийства человека
В Уфе задержаны телефонные мошенники, укравшие у ставропольцев более 600 тысяч рублей
Шпаковский район
Агропромобъединение Ставропольского края подвело итоги работы
В Пелагиаде определили лучших «охотников на лис» Ставрополья
В Демино прошли традиционные казачьи состязания – шермиции
Ставропольский филиал Россельхозбанка аккредитовал новый объект недвижимости в г. Михайловске
Акция «Читающая армия правнуков Победы!» прошла в Михайловске

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!