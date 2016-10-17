Ставропольским детям, родившимся в День города, дарят кроватки

День города для 30 семей краевого центра стал особенной датой – они отмечали появление на свет долгожданных малышей. В честь этого события от имени главы администрации города А. Джатдоева им вручили сертификаты на получение детских кроваток.

Организаторы просят поторопиться за подарками, ведь срок действия сертефикатов завершается 17 октября.

За подробной информацией следует обращаться в комитет экономического развития администрации Ставрополя по телефону: 26-42-76

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161017/stavropolskim_detyam_rodivshimsya_v_den_goroda_daryat_krovatki_97281.html