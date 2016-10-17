Ставрополье названо в числе пилотных регионов, где «обкатают» механизм курортных сборов

Фото: из архива газеты «СП»

Ставропольский край войдет в число пяти пилотных регионов, где «обкатают» механизм курортных сборов. Эксперимент будет проходить пять лет – только после этого специалисты рассмотрят вопрос о применении опыта в других территориях России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

Напомним, в августе на заседании Госсовета Владимир Путин поддержал концепцию введения платы за пользование курортной инфраструктурой, после чего поручил разработать законодательную базу. Как раз на эту тему на днях Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов провел совещание. В обсуждении приняли участие заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников, статс-секретарь – заместитель Министра по делам Северного Кавказа Олег Хацаев, а также представители Правительства РФ, Минэкономразвития, Минфина, Минздрава, Минкультуры, Минтруда и Федеральной налоговой службы.

На совещании Лев Кузнецов сообщил, что законопроект о курортном сборе должен быть внесен на рассмотрение в Правительство до 15 ноября. На данный момент остается открытым вопрос о механизме введения платы.

– Мы предлагаем провести эксперимент в пилотных регионах – в Ставропольском крае, Крыму, Севастополе, на Алтае и Кубани – и только затем распространить действие закона на территорию всей России, – отметил Лев Кузнецов.

Представители Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти единогласно поддержали этот вариант. Также было подчеркнуто, что доходы пойдут на развитие всего санаторно-курортного комплекса и курортной инфраструктуры. Сбор будет носить строго целевой характер, а средства распределяться по закрытому перечню. Сумму каждым субъект определяет индивидуально. Известно, что ее максимальный размер не должен превышать 150 рублей за сутки.

На данный момент в законопроекте указано, что от платы за пользование курортной инфраструктуры освобождаются дети до 18 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, ветераны, герои СССР, России, социалистического труда, чернобыльцы, а также те, кто приехал в регион учиться или работать. Регионы по своему усмотрению смогут расширить перечень льготников. Но уже сегодня представители Минтруда и Минздрава России указали на необходимость его дополнить. В список необходимо включить людей, которые имеют право на получение льготных путевок. А вот командировочным сотрудникам курортный сбор должен будет компенсировать работодатель.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161017/stavropole_nazvano_v_chisle_pilotnykh_regionov_gde_obkatayut_mek_97279.html