Результаты 12-го тура чемпионата России по футболу в зоне «Юг»

Состоялись матчи 12-го тура чемпионата России по футболу среди команд зоны «Юг» второго дивизиона: «Ротор» – «Чайка» – 0:3 (это главная неожиданность тура), «Спартак» – «Ангушт» – 0:1, «Черноморец» – «Армавир» – 0:1, СКА – «Сочи» – 0:4, «Афипс» – «Краснодар-2» – 1:0, «Биолог» – «Дружба» – 2:0.

«МАШУК-КМВ» – «ЛЕГИОН» – 4:3. Для всех старожилов нашей зоны махачкалинский «Легион» – это загадка, но для пятигорчан – надежда хоть как-то сдвинуться с мертвой точки в хвосте таблицы. В созданный по инициативе более чем известного Шамиля Лахиялова, игравшего в «Сатурне», «Тереке», «Кр. Советов», «Краснодаре», в клуб со всей страны съехались бывшие игроки «Анжи» и «Дагдизеля», и вот теперь они защищают честь своей малой родины. Пока у них не все получается, но отобрать очки у нынешнего «Машука» было вполне реальной целью. Но проводивший вторую игру у руля пятигорского клуба В. Заздравных смог мотивировать спортсменов на атакующий футбол и уже на 9-й минуте Р. Алиев вывел хозяев вперед, а через пять минут Д. Джатиев еще раз поразил ворота махачкалинцев. На 25-й и 30-й минутах после голов того же Джатиева и В. Абидокова преимущество «Машука», казалось, стало подавляющим – 4:0. Так видно решили и игроки пятигорского клуба и тут же в течение двух минут получили «сдачу» в виде двух пропущенных голов. Потом еще один и уже никто не мог поручиться за окончательный исход матча. Последние минуты для «Машука» превратились в томительные часы.

«Машук»: Зайцев, Мулляр, Бугулов, Абидинов, Родионов, Карибов, Михалев (Шрейдер), Нестеренко (Садиров), Абидоков (Клепиков, Блиадзе), Алиев, Джатиев (Баев).

«КУБАНЬ-2» – «ДИНАМО» – 0:1. «Передернув, в игре против «Легиона» состав, А. Муликов смог добиться положительного результата. Перед «Кубанью-2» никаких особых целей не стоит, ее дело обкатывать молодежь, готовить смену для главной команды края. 20-летние кубанцы, в ряды которых затесался воспитанник сотниковского клуба «Гигант» Д. Якуба, под руководством недавно назначенного главного тренера Андрея Юдина, сменившего на этом посту Е. Калешина, весь турнир держатся в золотой середине, собирая очки с аутсайдеров. Неожиданной явилась лишь победа над «Армавиром». Рассчитывали на успех и динамовцы Ставрополя, отправляясь в гости и к географическим соседям, и к прямым соперникам по таблице чемпионата зоны «Юг».

Желто-зеленые контролировали ход встречи, не давая пространства оборонительным порядкам соперника, но первый же удар по воротам Н. Москаленко стал для ставропольского «Динамо» результативным. После подачи углового С. Сердюков выпрыгнул выше всех и головой подрезал мяч в дальний угол ворот «Кубани-2». Команда А. Юдина бросилась отыгрываться, владела мячом и территорией. Атаки проводились как после фланговых проходов, так и в результате удачных действий в центральной части поля. Не хватало только прицельных ударов по воротам соперника: переиграть опытную и слаженную оборону «Динамо» было непросто. А вот ставропольцы после розыгрыша стандарта вновь могли добиться успеха, но Москаленко отбил удар все того же Сердюкова. Hа 53-й минуте положение желто-зеленых усугубилось: прямой красной карточки был удостоен В. Тюфяков. Хоть и с трудом, но ставропольцы удержали до финального свистка минимальное преимущество, хотя моментов у ворот О. Суворова кубанцы создали предостаточно.

«Динамо»: Суворов, Волобуев, Бакланов, Погребняк, Курбанов, Селеменев (Курачинов), Хугаев, Магомедов, Кукояка (Розов), Сердюков, (Бацев), Хасцаев.

Положение команд

- | В Н П М О ---------------------------------- Ротор | 8 2 2 25-9 26 Армавир | 7 3 2 19-8 24 Афипс | 7 3 2 15-5 24 Чайка | 6 5 1 20-11 23 Черноморец | 7 1 4 18-8 22 Биолог | 7 1 4 14-13 22 ДИНАМО | 6 0 6 12-15 18 Сочи | 4 3 5 16-14 15 СКА | 4 3 5 11-15 15 Кубань-2 | 4 1 7 11-20 13 Краснодар-2 | 3 4 5 11-12 13 Ангушт | 3 4 5 10-12 13 Спартак Вл | 3 4 5 9-14 13 Легион | 3 1 8 11-23 10 Дружба | 2 3 7 12-22 9 МАШУК | 2 2 8 12-25 8

В. МОСТОВОЙ

http://www.stapravda.ru/20161017/rezultaty_12go_tura_chempionata_rossii_po_futbolu_v_zone_yug_97284.html