Пятидневка Думы Ставропольского края будет напряженной

Под председательством Г. Ягубова прошло традиционное еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата Думы края. Была представлена информация о текущей и перспективной работе профильных комитетов, ходе подготовки к очередному заседанию Думы, запланированному на конец октября.

Председатель комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму В. Назаренко пригласил коллег к участию в заседании комитета. На нем будут рассмотрены изменения, вносимые в краевой бюджет на 2016 год, а также выполнение Программы социально-экономического развития края на 2010-2015 годы. По последнему вопросу депутаты заслушают информацию краевого министерства экономического развития.

На текущей неделе пройдёт заседание и в комитете по социальной и молодёжной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации. Об этом сообщила его председатель В. Муравьёва. По её словам, в числе рассматриваемых вопросов – шесть законопроектов, планируемых к включению в повестку октябрьского заседания краевого парламента.

Ю. Белый проинформировал, что основным вопросом на заседании возглавляемого им комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике станут изменения в краевой бюджет 2016 года. Этот вопрос ранее обсуждался на расширенном совещании с участием представителей краевого правительства.

Председатель комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Ю. Гонтарь отметил, что идёт плановая подготовка законопроектов к очередному заседанию Думы. Проведённое комитетом рабочее совещание по вопросу внесения изменений в закон о специализированных стоянках, вскрыло немало проблемных тем, поэтому работа над совершенствованием законодательства по этому направлению будет продолжена.

И. Андрющенко, возглавляющий комитет по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, также проинформировал о вопросах, планируемых к внесению на ближайшее заседание краевого парламента. В своём выступлении председатель комитета отметил, что подведены итоги конкурса по проектам развития территорий муниципальных образований края. Рассматривалось более 170 проектов местных инициатив. Победителями были признаны 119 муниципалитетов, которые получат субсидии из краевого бюджета. Их общая сумма превысит 200 миллионов рублей. И. Андрющенко предложил предусмотреть в проекте бюджета 2017 года средства на проведение такого конкурса, так как муниципальные образования проявили к нему большой интерес.

Первый заместитель председателя Думы СК Д. Судавцов обратил внимание коллег на то, что в последнее время на федеральном уровне были приняты серьёзные изменения в законодательство, регламентирующие сбор и утилизацию твёрдых бытовых отходов. В этой связи он призвал коллег внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить резкий рост тарифов в этой сфере, который может "ударить" по кошелькам жителей края. Соответствующие поручения были даны Г. Ягубовым комитетам Думы, отвечающим за эти направления, прямо в процессе совещания.

Также спикер напомнил о том, что на прошедшем в августе текущего года заседании Госсовета Президент РФ В. Путин поддержал концепцию введения платы за пользование курортной инфраструктурой и поручил до 15 ноября разработать соответствующую законодательную базу. В процессе работы над введением курортного сбора, предложено установить его в пилотных регионах: на Ставрополье, Кубани, Алтае, в Крыму и Севастополе. Продлится этот проект пять лет. Собранные средства будут поступать в региональный фонд и тратиться только на сохранение и развитие курортной инфраструктуры. Размер курортного сбора будут определять сами субъекты. Однако он не может превышать 150 рублей за сутки. Также будет создан перечень федеральных «льготников» по уплате сбора, который может быть расширен региональными властями. Г. Ягубов отметил большую социально-экономическую значимость введения курортного сбора на Ставрополье. Председатель краевого парламента попросил держать на контроле ситуацию с подготовкой введения курортного сбора комитет Думы по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму, а также депутатскую группу «Кавказские Минеральные Воды».

В ходе совещания обсуждались и другие актуальные вопросы социально-экономического развития Ставрополья.

А. РУСАНОВ , по сообщению пресс-службы Думы СК

http://www.stapravda.ru/20161017/pyatidnevka_dumy_stavropolskogo_kraya_budet_napryazhennoy_97311.html