Новый прокурор Ставропольского края Анатолий Богданчиков представлен сотрудникам ведомства

В Ставрополе заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук представил нового прокурора Ставропольского края Анатолия Богданчикова. На собрании сотрудников прокуратуры края присутствовали губернатор Владимир Владимиров, председатель краевой Думы Геннадий Ягубов, руководители территориальных управлений правоохранительных ведомств.

Иван Сыдорук отметил, что на должность прокурора Ставропольского края сроком на 5 лет Анатолий Богданчиков назначен Указом Президента России. До прихода на эту должность он занимал пост первого заместителя прокурора Алтайского края.

Владимир Владимиров присоединился к поздравлениям, пожелав Анатолию Богданчикову успешной работы на посту краевого прокурора.

В рамках собрания также были подведены основные итоги работы прокуратуры Ставрополья за 10 месяцев текущего года, обсуждены задачи на перспективу.

По материалам органов власти СК

http://www.stapravda.ru/20161017/novyy_prokuror_stavropolskogo_kraya_anatoliy_bogdanchikov_predst_97304.html