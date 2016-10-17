Наркоторговца из Невинномысска задержали в Мурманске

С июля этого года житель Невинномысска, подозреваемый в незаконном сбыте наркотиков, находился в федеральном розыске. «Залечь на дно» злоумышленник решил в далеком Мурманске. Однако эта уловка ему не помогла.

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Невинномысску выехали в северный город и задержали наркосбытчика. Он доставлен в город химиков и заключен под стражу.

http://www.stapravda.ru/20161017/narkotorgovtsa_iz_nevinnomysska_zaderzhali_v_murmanske_97297.html