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17 октября 2016 г.

Наркоторговца из Невинномысска задержали в Мурманске

С июля этого года житель Невинномысска, подозреваемый в незаконном сбыте наркотиков, находился в федеральном розыске. «Залечь на дно» злоумышленник решил в далеком Мурманске. Однако эта уловка ему не помогла.

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Невинномысску выехали в северный город и задержали наркосбытчика. Он доставлен в город химиков и заключен под стражу.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161017/narkotorgovtsa_iz_nevinnomysska_zaderzhali_v_murmanske_97297.html
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