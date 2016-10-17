На Ставрополье на трассе «Кавказ» столкнулись два рейсовых автобуса и легковушка

15 октября в Минераловодском городском округе на 337 километре трассы «Кавказ» (в районе села Канглы) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух рейсовых автобусов «Неоплан» и «Мерседес», которые следовали по маршруту «Нальчик-Москва», и автомобилем «Тайота».

Сообщение о происшествии дежурным МЧС поступило в 14-30. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по СК, пострадала пассажирка «Тайоты». Она доставлена в минераловодскую больницу. Пассажиры направлены по маршруту другим автобусом. Выясняются обстоятельства ДТП и степень ответственности водителей.

http://www.stapravda.ru/20161017/na_stavropole_na_trasse_kavkaz_stolknulis_dva_reysovykh_avtobusa_97283.html