Молодая пара в Невинномысске пыталась украсть из магазина 21 батон колбасы

В Невинномысске молодые мужчина и женщина очень захотели колбасы. И взяли в магазине аж 21 батон мясного продукта на общую сумму 2000 рублей.

Однако платить за товар любители колбаски не пожелали, а пытались тайком пронести его мимо кассы. И были пойманы на месте преступления.

По факту кражи, сообщает пресс-служба отдела МВД России по Невинномысску, возбуждено уголовное дело.

http://www.stapravda.ru/20161017/molodaya_para_v_nevinnomysske_pytalas_ukrast_iz_magazina_21_bato_97303.html