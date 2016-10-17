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17 октября 2016 г.

Молодая пара в Невинномысске пыталась украсть из магазина 21 батон колбасы

В Невинномысске молодые мужчина и женщина очень захотели колбасы. И взяли в магазине аж 21 батон мясного продукта на общую сумму 2000 рублей.

Однако платить за товар любители колбаски не пожелали, а пытались тайком пронести его мимо кассы. И были пойманы на месте преступления.

По факту кражи, сообщает пресс-служба отдела МВД России по Невинномысску, возбуждено уголовное дело.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161017/molodaya_para_v_nevinnomysske_pytalas_ukrast_iz_magazina_21_bato_97303.html
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