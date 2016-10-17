Минводский вандал разбил десяток уличных фонарей

Житель Минеральных Вод ночью, вооружившись металлическим прутом, разбил 10 уличных фонарей на главной аллее города и повредил дорожный знак. В итоге сумма причиненного ущерба муниципалитету составила более 72 тысяч рублей. Хулиган задержан нарядом ППС по вызову горожан. Как сообщили в полиции, возбуждено уголовное дело по фактам хулиганства и вандализма.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161017/minvodskiy_vandal_razbil_desyatok_ulichnykh_fonarey_97301.html