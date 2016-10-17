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17 октября 2016 г.

Кубок «Ставрополки» по спортивному туризму уехал в Краснодар

В районе горы Острой, что в окрестностях города Лермонтова, завершились состязания 41-го чемпионата края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях на приз газеты «Ставропольская правда».

В трех дисциплинах было разыграно 14 комплектов наград. Лучшим среди шести команд стал краснодарский коллектив Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма (КГУФКСТ), по итогам общекомандного зачета награжденный переходящим кубком «Ставрополки». На втором месте сборная Ставрополя, на третьем команда Пятигорского центра детско-юношеского туризма и экскурсий.

Чемпионом края – 2016 среди мужчин стал ставропольчанин Дмитрий Антонюк (команда «Азимут» лицея №10), среди женщин – пятигорчанка Елена Горелова, защищавшая честь альма-матер – вуза КГУФКСТ. Лучшими в связках стали Юрий Дудин с Александром Арцыбашевым (Краснодар, КГУФКСТ), и Юлия Орлова с Маргаритой Черниковой (Сборная Ставрополя).

Наградным партнером соревнований выступила известная компания RedFox, вручившая сертификаты с денежным вознаграждением победителям и призерам чемпионата.

* * *

Подробности в очередном номере «СП».

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161017/kubok_stavropolki_po_sportivnomu_turizmu_uekhal_v_krasnodar_97302.html
Фотография к статье Кубок «Ставрополки» по спортивному туризму уехал в Краснодар
Состязания чемпионата Ставропольского края по спортивному туризму на горе Острой. Дюльфер
Состязания чемпионата Ставропольского края по спортивному туризму на горе Острой. Дюльфер
Фото: Илья СМИРНОВ
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