Главные нарзанные ванны в Кисловодске станут высококлассной здравницей

Здание Главных нарзанных ванн в Кисловодске, где до конца октября планируют завершить реставрацию кровли и фасадов, осмотрел исполнительный директор ООО «Клинический санаторно-курортный комплекс «Аквалоо» Владимир Березуев. Эта краснодарская компания победила на аукционе и отныне является ответственным арендатором уникального исторического здания.

Владимир Березуев рассказал сопровождавшим его сотрудникам администрации и депутатам Думы города – курорта, что компания планирует разместить в здании Главных нарзанных ванн многофункциональный лечебно – оздоровительный комплекс, где будут применять высококлассное оборудование и самые современные методики.

Реконструкция внутри огромного здания займет два года. В договоре между ФБГУК «Агентство по управлению и использования памятников истории и культуры» и ООО «Клинический санаторно-курортный комплекс «Аквалоо» указана дата сдачи объекта – декабрь 2018-го года. Оценочная стоимость предстоящих работ составляет порядка миллиарда рублей.

http://www.stapravda.ru/20161017/glavnye_narzannye_vanny_v_kislovodske_stanut_vysokoklassnoy_zdra_97287.html