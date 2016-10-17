Директор пятигорского «Энергетика» осужден за злоупотребление полномочиями и причинение ущерба поставщику газа

Приговором Пятигорского городского суда директор теплоснабжающей организации ООО «Энергетик» Юрий Викторович Панасенко признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и в причинении тем самым имущественного ущерба ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

«Со всеми теплоснабжающими организациями мы готовы искать компромисс для предотвращения дальнейшего роста задолженности. Но с компаниями, которые ничего не делают для погашения долга, мы вести диалог не будем. Деятельность ТСО, нацеленных только на вывод средств, сегодня становится предметом уголовного разбирательства», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Николай Романов.

Общество «Энергетик» является оператором котельной «Машук», которая обеспечивает теплом и горячей водой население, предприятия и бюджетные организации поселка Энергетик города Пятигорска Ставропольского края. Руководитель ООО «Энергетик» длительное время безнаказанно игнорировал договорные обязательства и накапливал миллионные долги за газ.

Судом установлено и доказано, что Юрий Викторович Панасенко, умышленно действуя вопреки интересам поставщика основного ресурса – ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и возглавляемой им организации, в течении двух лет использовал денежные средства не для погашения долгов за газ, а в своих личных интересах, в том числе направляя их на расчеты с фирмами- «однодневками» по фиктивным договорам и с взаимозависимыми лицами.

В результате ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» причинен материальный ущерб на сумму более 19 млн руб., который в настоящее время возмещен поставщику практически в полном объеме.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161017/direktor_pyatigorskogo_energetika_osuzhden_za_zloupotreblenie_po_97290.html