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17 октября 2016 г.

100 юношей стали участниками городского Дня призывника в Ставрополе

Всероссийский День призывника — праздник сравнительно молодой, установленный распоряжением Президента РФ в 1992 году. В минувшую пятницу по доброй традиции местом проведения городского Дня призывника в Ставрополе стал 247-й десантно-штурмовой гвардейский Кавказский казачий полк. Как рассказали в пресс-службе администрации краевого центра, в нынешнем празднике участвовали более 100 юношей призывного возраста.

Почетные гости из администрации Ставрополя, крайвоенкомата и ДОСААФ, представители казачества и духовенства, участники Великой Отечественной войны и родители будущих защитников Отечества пожелали ребятам успешной и безупречной службы.

Будущие солдаты возложили цветы к памятнику воинам-десантникам, почтив память погибших защитников Родины минутой молчания. Затем ребята смогли ознакомиться с казарменным бытом, осмотреть вооружение и попробовать настоящую солдатскую кашу. В заключение торжественных мероприятий призывникам были вручены памятные сувениры, а военнослужащие ДШП продемонстрировали навыки владения рукопашным боем.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161017/100_yunoshey_stali_uchastnikami_gorodskogo_dnya_prizyvnika_v_sta_97312.html
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Городской День призывника в Ставрополе
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