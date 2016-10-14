Ветерану Владимиру Величко поздравление с 90-летием от Президента РФ вручили в Невинномысске

Девяносто лет назад родился Владимир Демьянович Величко, участник Великой Отечественной войны. С поздравлениями к юбиляру пришли представители исполнительной власти Невинномысска и комитета по труду и социальной поддержке населения администрации города. Заместитель главы администрации Татьяна Олешкевич передала участнику Великой Отечественной войны поздравление от Президента Российской Федерации Владимира Путина. А от имени главы администрации Невинномысска Василия Шестака гостья адресовала юбиляру добрые пожелания благополучия, мира, здоровья и вручила подарок.

Как рассказали в пресс-службе администрации Невинномысска, Владимир Демьянович – человек удивительной судьбы и силы духа. Он родился в 1926 году в Житомирской области, селе Малые Коровницы в семье колхозника. В 1928 году родителей арестовали, впоследствии реабилитировали, но Владимир и его сестра никогда никаких сведений о них не имели. Воспитали детей дедушка и бабушка.

В 1943 году Владимир Величко был призван в ряды Красной Армии, учился в Татарстане на бронебойщика, был курсантом противотанковой обороны. Воевал на 3-м Прибалтийском фронте в 151-м Гвардейском стрелковом полку. В Эстонии под городом Валга в сентябре 1944 года 18-летний Владимир Величко получил сильнейшее ранение – по нему проехал немецкий танк. Перенес множество операций, шесть месяцев провел в гипсе.

После госпиталя уехал на Украину, окончил институт и проработал 13 лет в финансово-банковской системе на руководящих должностях. С 1960 по 1975 годы жил и работал на Дальнем Востоке, а в 1975 году семья Величко переехала в Невинномысск. С женой Ниной Алексеевной Владимир Демьянович живет в мире и согласии уже 70 лет. До сих пор их глаза светятся взаимной любовью. Дочь, внук, правнук – им есть, о ком заботиться, и кто позаботится о них.

Владимир Величко награжден орденами Великой Отечественной войны 1 степени, Славы 3 степени, медалью «За Победу над Германией» и множеством юбилейных.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161014/veteranu_vladimiru_velichko_pozdravlenie_s_90letiem_ot_prezident_97278.html