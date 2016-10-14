В Ставрополе состоялся благотворительный концерт «Волшебный звон колоколов»
В третий раз детская хореографическая школа Ставрополя и образцовый детский ансамбль танца «Радуга» приняли участие в благотворительном концерте «Волшебный звон колоколов», организованном Ставропольским краевым отделением Российского детского фонда. Художественный руководитель и постановщик концерта – заслуженный работник культуры России, директор Детской хореографической школы А. Виниченко.
Все средства, собранные во время выступления, будут направлены на оказание помощи тяжелобольным детям. У каждого малыша должен быть шанс выжить. И юные таланты Ставрополя тоже вносят свою небольшую лепту в доброе дело.