В Ставрополе состоялся благотворительный концерт «Волшебный звон колоколов»

В третий раз детская хореографическая школа Ставрополя и образцовый детский ансамбль танца «Радуга» приняли участие в благотворительном концерте «Волшебный звон колоколов», организованном Ставропольским краевым отделением Российского детского фонда. Художественный руководитель и постановщик концерта – заслуженный работник культуры России, директор Детской хореографической школы А. Виниченко.

Все средства, собранные во время выступления, будут направлены на оказание помощи тяжелобольным детям. У каждого малыша должен быть шанс выжить. И юные таланты Ставрополя тоже вносят свою небольшую лепту в доброе дело.

http://www.stapravda.ru/20161014/v_stavropole_sostoyalsya_blagotvoritelnyy_kontsert_volshebnyy_zv_97262.html