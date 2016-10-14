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14 октября 2016 г.

В Ставрополе состоялся благотворительный концерт «Волшебный звон колоколов»

В третий раз детская хореографическая школа Ставрополя и образцовый детский ансамбль танца «Радуга» приняли участие в благотворительном концерте «Волшебный звон колоколов», организованном Ставропольским краевым отделением Российского детского фонда. Художественный руководитель и постановщик концерта – заслуженный работник культуры России, директор Детской хореографической школы А. Виниченко.

Все средства, собранные во время выступления, будут направлены на оказание помощи тяжелобольным детям. У каждого малыша должен быть шанс выжить. И юные таланты Ставрополя тоже вносят свою небольшую лепту в доброе дело.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161014/v_stavropole_sostoyalsya_blagotvoritelnyy_kontsert_volshebnyy_zv_97262.html
Фотография к статье В Ставрополе состоялся благотворительный концерт «Волшебный звон колоколов»
Благотворительный концерт «Волшебный звон колоколов»
Благотворительный концерт «Волшебный звон колоколов»
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